Yazışmaları sızan İngiliz diplomatın nükleer anlaşma yorumu

Son günlerde görevinden istifa eden İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch'un nükleer anlaşma ile ilgili yorumu yayınlandı.

İngiliz Mail On Sunday gazetesine göre, e-postasında Donald Trump’ın eski ABD Başkanı Barack Obama ile inatlaştığı için nükleer anlaşmadan çekildiğini yazan Sir Kim Darroch, Trump’ın kararını “diplomatik sabotaj” olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Trump hakkında "yeteneksiz" ve "beceriksiz" gibi ifadeler kullandığına ilişkin yazışmaları ortaya çıkan İngiltere’nin ABD Büyükelçisi Kim Darroch, son günlerde görevinden istifa etmişti.