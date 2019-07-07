İngiliz büyükelçi: Trump sakar ve beceriksiz

Daily Mail gazetesi, Sir Kim Darroch'ın diplomatik yazışmaları olduğunu öne sürdüğü metinler yayımladı.

İngiliz Büyükelçinin ABD Başkanı hakkındaki görüşlerini yansıtan diplomatik yazışmaların birinde, "Trump yönetiminin esasen daha normal, daha az işlevsiz, daha az tahmin edilemez, daha az hizipçi, diplomatik olarak da daha az sakar ve beceriksiz olacağına inanmıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Trump’ın İran politikası

Son ayda düşürülen ABD İHA'sı konusunda İran'ı vurmaktan son anda vazgeçtiğini öne süren Trump'ın ifadelerinin "geçersiz" olduğunu yazan Darroch'ın raporunda şu ifadelere yer verildi.

"İran nükleer programının kısıtlanması ve Umman Körfezi'ndeki petrol tankerleri olayı hakkında, Trump’ı büyük telaş sardığı öğrenildi. Amerika'nın İran'a yönelik politikasında tutarsızlık ve kafa karıştırıcılığın olması bu hükümette derin bir uçurum olduğunu gösteriyor."

"UTANÇ İÇİNDE SONA EREBİLİR"

AA'nın aktardığı habere göre, Trump yönetimindeki Beyaz Saray'ın "yetkin" olarak görüleceğini düşünmediğini kaydeden Darroch, ayrıca mevcut idarenin "utanç içinde sona ermesine yol açabilecek bir şeylerin ortaya çıkabileceğini" yazdı.

Trump yönetiminin skandallar nedeniyle çökebileceğini vurgulayan Darroch, ancak yine de İngiliz hükümetini Trump'ı "silmemeye" çağırdı.

"BİR ŞEY SÖYLEYİP TAMAMEN TERSİNİ YAPMA RİSKİ VAR"

ABD Başkanının hayatının çoğunu skandallarla geçirdiğini ancak her zaman ayakta kaldığını belirten İngiliz Büyükelçi, "Trump, (Arnold) Schwarzenegger gibi Terminator'ün final sahnesinde dayak yemiş ancak sağlam bir şekilde alevlerin içinden çıkabilir." uyarısında bulundu.

ABD Başkanının "bir şey söyleyip tamamen tersini yapma riski olduğuna" dikkati çeken Darroch, Trump'la iletişim kurmak için düşüncelerin basitleştirilmesi hatta açıkça söylenmesi gerektiğini ifade etti.

65 yaşındaki Darroch, Trump'ın seçim zaferinden 10 ay önce Ocak 2016'da İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğine getirilmişti.