Trump, 'İran CIA ajanlarını yakaladı' iddiasını reddetti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için çalışan bazı ajanları yakalayıp bazılarını da idam ettiği yönündeki iddiayı reddetti.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın elinde CIA adına casusluk yapan bazı kişiler bulunduğu iddiasının doğru olmadığını iddia etti.

İran İstihbarat Bakanlığı, ellerinde ABD adına casusluk yapan 17 tutuklu bulunduğunu, bunlardan bazılarının da idam cezasına çarptırıldığını duyurmuştu. Bakanlık, 17 Haziran'da gözaltına alınan söz konusu casusluk şebekesi üyelerinden bazıları mahkeme tarafından "bozgunculuk çıkarmak" suçlamasıyla idam cezasına çarptırıldığını bildirmişti.