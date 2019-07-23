Afganistan Trump'tan açıklama talep etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Afganistan’daki savaşı bir haftada bitirebilirim, sadece 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum” demesi Kabil’in tepkisini çekti. Afganistan hükümeti, Trump’tan izahat beklediklerini açıkladı.

Afganistan Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Afgan ulusu hiçbir zaman yabancı bir gücünü kaderini belirlemesine izin vermemiştir ve vermeyecektir” denildi.

Trump dün Beyaz Saray’da Pakistan Başbakanı İmran Han’ı ağırlarken gelen bir soru üzerine “Eğer bu savaşı kazanmak isteseydim Afganistan yeryüzünden silinirdi. 10 günde yok olurdu; ancak bu yoldan gitmek istemiyorum” demişti.

Kaynak: Gazete Duvar