  1. Dünya
  2. Asya
23 Temmuz 2019 - 17:22

Afganistan Trump'tan açıklama talep etti

Afganistan Trump'tan açıklama talep etti

Afganistan hükümeti, "Afganistan'daki savaşı bir haftada bitirebilirim, sadece 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum" diyen ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama bekliyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Afganistan’daki savaşı bir haftada bitirebilirim, sadece 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum” demesi Kabil’in tepkisini çekti. Afganistan hükümeti, Trump’tan izahat beklediklerini açıkladı.

Afganistan Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Afgan ulusu hiçbir zaman yabancı bir gücünü kaderini belirlemesine izin vermemiştir ve vermeyecektir” denildi.

Trump dün Beyaz Saray’da Pakistan Başbakanı İmran Han’ı ağırlarken gelen bir soru üzerine “Eğer bu savaşı kazanmak isteseydim Afganistan yeryüzünden silinirdi. 10 günde yok olurdu; ancak bu yoldan gitmek istemiyorum” demişti.

Kaynak: Gazete Duvar

News Code 1880105
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 0 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler