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22 Temmuz 2019 - 20:31

Ruhani ile Irak Başbakanı bir araya geldi

Ruhani ile Irak Başbakanı bir araya geldi

Tahran’a gelen Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.

Resmi bir ziyaret kapsamında bugün akşam saatlerinde Tahran’a gelen Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

Görüşmenin detaylarına ilişkin resmi kaynaklar tarafından henüz bir bilgi paylaşılmadı.

News Code 1880084

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