Ruhani ile Irak Başbakanı bir araya geldi

Resmi bir ziyaret kapsamında bugün akşam saatlerinde Tahran’a gelen Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

Görüşmenin detaylarına ilişkin resmi kaynaklar tarafından henüz bir bilgi paylaşılmadı.