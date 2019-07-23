Dışişleri Bakanı Zarif Bolivya'da

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Venezuela ile Nikaragua temaslarının ardından Latin Amerika turunun üçüncü durağı Bolivya'nın başkenti Sucre'ye ulaştı. Zarif burada Bolivyalı mevkidaşı Diego Pary yanı, ülkenin Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma ve bazı üst düzey yetkililerle görüşecek.

Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere Venezuela’nın başkenti Karakas'ta giden Dışişleri Bakanı Zarif, ülkenin Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya gelmişti.

Bakan Zarif, Nikaragua temasları kapsamında ülke Devlet Başkanı Daniel Ortega, Dışişleri Bakanı Denis Moncada ve Meclis Başkanı Gustavo Porras Kurts ile bir araya gelerek ikili ilişkler başta olmak üzere gündemdeki son gelişmeleri konuşmuştu.