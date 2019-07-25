Dışişleri Bakanı Zarif Senegal'de

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, karşılıklı ilişkileri görüşmek üzere Afrika ülkelerinden Senegal'in başkenti Dakar'a geldi.

Zarif'in bu görüşme kapsamında Senegal Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Dışişleri Bakanı ile görüşmesi bekleniyor.

Zarif, 13 Temmuz'da New York'ta düzenlenen Ekonomik ve Sosyal Konsey Oturumu'na katılmak için ABD'ye gitmişti.

Dışişleri Bakanı Zarif, New York temasları sonrası Latin Amerika gezisi çerçevesinde Venezuella, Nikaragua ve Bolivya'yı ziyaret ederek, bu ülkelerin üst düzey yetkilileriyle bir araya gelmişti.