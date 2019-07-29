İran: Avrupalı tarafların vaatlerine güvenmiyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bugün sabah saatlerinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Zarif’in son günlerde Amerika ile Afrika kıtasına gerçekleştirdiği ziyaret hakkında Musevi, Zarif’in yaptığı ziyareti “gayet verimli” olarak değerlendirdi.

Musevi ayrıca, "Bazı üst düzey Çinli ve Hint yetkilileri yakında İran’a ziyarette bulunacak bununla ilgili bilgileri paylaşacağız.” dedi.

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi’nin Tahran ziyaretine ilişkin Musevi, Yusuf bin Alevi’nin arabuluculuk için Tahran'a geldiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Musevi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen "Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu” olağanüstü toplantına dair şu açıklamalarda bulundu:

“Nükleer anlaşmanın korunması için kalan tüm tarafların diplomatik çalışmaları devam ediyor. Bu yöndeki görüşmeler iki taraflı veya ortak komisyon toplantısı şeklinde yürütülmektedir.

Toplantıda Avrupalı taraflar, nükleer anlaşmayla ilgili taahhütlerimizi azaltma konusundaki kararımıza itiraz ettiler. Biz de onların ihmalleri konusunda itirazımızı bildirdik.

Cebelitarık Boğazı'nda İran'a ait bir petrol tankerinin İngiltere tarafından alıkonulması da toplantıda konuşuldu, fakat önemli bir uzlaşıya varılmadı. Bir Avrupa ülkesinin (İngiltere) Amerika adına petrolümüzü ele geçirmesi kabul edilemez. Bunun nükleer anlaşma ihlali olduğunu düşünüyoruz."

Viyana toplantısın yapıcı bir şekilde gerçekleştiğini ifade eden Musevi, “Avrupalıların eylemlerinin tanınan ikinci 60 günlük sürenin sonuna kadar faaliyete geçmesini umuyoruz, çünkü yaptıkları vaatler ve bildirilerine güvenemiyoruz. İran, Avrupa’nın pratik adımlarının sonuçlarını bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bunlara ilave olarak Musevi, "Avrupa tarafı aynı sürece devam ederse, İran nükleer anlaşmayla ilgili 3'üncü Adımı’nı daha güçlü bir şekilde atacaktır." diye konuştu.

7 Temmuz'da Tahran'daki Cumhurbaşkanlığı binasında basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçi, nükleer anlaşmada Tahran'ın beklentilerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle anlaşma çerçevesindeki taahhütlerinden bazılarına riayet etmemekle ilgili 60 günü içeren "2'nci Adım" uygulamalarını devreye soktuklarını duyurmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta Tahran’ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azalttığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.