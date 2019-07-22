Yaptırım uygulayan teröristlerle müzakere etmeyeceğiz

Latin Amerika turu kapsamında Nikaragua'nın başkenti Managua’da bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, burada düzenlenen “Birleşmiş Milletler Şartı ile uluslararası hukukun normlarını savunma” konulu bir toplantıda konuşma yaptı.

ABD’nin yaptırımlarını eleştiren Zarif, “ABD'nin eylemi açık ve net olarak ekonomik bir terörizmdir. Bu konuda hiçbir şüphe yok. Dolayısıyla sadece terör kelimesini arayın yeter.” dedi.

Bakan Zarif, şöyle devam etti:

“Google’un tanımına göre, yasadışı şiddet kullanımı veya korkutma olan terörizm, özellikle siyasi amaçlarla sivillere karşı yapılan bir eylemdir.”

"Yaptırım" teriminin kullanılmasının durudurulması gerektiğini vurgulayan Zarif, ABD’nin şu anda uyguladığı eylemi “terörizm” olarak nitelendirdi.

Zarif, ABD’nin yaptığı yaptırımların ekonomik terörizm olduğunu ifade ederek, teröristlerle müzakere etmeyeceklerini söyledi.

Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere Venezuela’nın başkenti Karakas'ta giden Dışişleri Bakanı Zarif, ülkenin Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya gelmişti.

Zarif, Nikaragua sonra ikili ilişkileri görüşmek üzere Bolivya’yı ziyaret edecek.