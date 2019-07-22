Zarif, Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Latin Amerika turu kapsamında Nikaragua'nın başkenti Managua’ya geldi.

Zarif’i Managua Havalimanı’nda Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega’nın iki danışmanı, ülkenin Dışişleri Bakanı ile İran-Nikaragua Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı karşıladı.

Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere Venezuela’nın başkenti Karakas'ta giden Dışişleri Bakanı Zarif, ülkenin Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya gelmişti.

Zarif, Nikaragua sonra ikili ilişkileri görüşmek üzere Bolivya’yı ziyaret edecek.