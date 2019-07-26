İran, Afrika ülkeleri ile ilişkilere büyük değer veriyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya Twitter adresi üzerinden Afrika ülkelerinden Senegal'e yaptığı ziyareti değerlendirdi.

Zarif'in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"BM ve Latin Amerika’yı ziyaret ettikten sonra seyahatimin dördüncü bölümünde Senegal’in başkenti Dakar’a geldim. Burada Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, mevkidaşım Amadou ve Parlamento Sözcüsü Moustapha Niasse ile ikili ilişkiler konusunda önemli görüşmelerde bulunduk. İran’ın Afrika ülkeleriyle ilişkilere büyük değer verdiğine vurgu yaptım."