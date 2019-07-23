Zarif'ten Nikaragua ziyareti değerlendirmesi

Latin Amerika turu kapsamında Nikaragua'nın başkenti Managua'ya giden Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya Twitter adresi üzerinden bu ülkeye gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi.

Zarif'in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Başkent Managua’da Nikaragua Devrimi'nin 40. yıl dönümünü Nikaragua halkı ile hükümetine tebrik ettim. Ekonomik terörizm ve saldırganların müdahalelerine maruz kalan İran ile Nikaragua bu yönde direniş sergilemiştir. İki ülke arasında kapsamlı işbirliğinin gerçekleşmesi konusunda anlaştık."

Bakan Zarif, Nikaragua temasları kapsamında ülke Devlet Başkanı Daniel Ortega, Dışişleri Bakanı Denis Moncada ve Meclis Başkanı Gustavo Porras Kurts ile bir araya gelerek ikili ilişkler başta olmak üzere gündemdeki son gelişmeleri konuşmuştu.