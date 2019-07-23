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23 Temmuz 2019 - 10:39

Zarif'ten Nikaragua ziyareti değerlendirmesi

Zarif'ten Nikaragua ziyareti değerlendirmesi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya Twitter adresi üzerinden Orta Amerika ülkelerinden Nikaragua'ya yaptığı ziyareti değerlendirdi.

Latin Amerika turu kapsamında Nikaragua'nın başkenti Managua'ya giden Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya Twitter adresi üzerinden bu ülkeye gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi. 

Zarif'in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Başkent Managua’da Nikaragua Devrimi'nin 40. yıl dönümünü Nikaragua halkı ile hükümetine tebrik ettim. Ekonomik terörizm ve saldırganların müdahalelerine maruz kalan İran ile Nikaragua bu yönde direniş sergilemiştir. İki ülke arasında kapsamlı işbirliğinin gerçekleşmesi konusunda anlaştık."

Bakan Zarif, Nikaragua temasları kapsamında ülke Devlet Başkanı Daniel Ortega, Dışişleri Bakanı Denis Moncada ve Meclis Başkanı Gustavo Porras Kurts ile bir araya gelerek ikili ilişkler başta olmak üzere gündemdeki son gelişmeleri konuşmuştu.

News Code 1880094
Muhammed BURHAN

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