İran'dan Bolivya'ya seçim tebriği

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, Bolivya’da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ardından, “İran olarak Bolivya’da seçim sürecinin seçmenlerin yüksek katılımıyla sakin bir ortamda düzenlenmesini bu ülkenin halkı ve seçimi kazananlarına tebrik ediyoruz” dedi.

Hatipzade, “İran, gergin bir yılın ardından demokrasinin geri dönüşünü memnuniyetle karşılıyor ve Cumhurbaşkanı seçilen Luis Arce'yi tebrik ederek, seçilmiş hükümeti desteklemenin yanı sıra Bolivya ile işbirliğini ve dostluk bağlarını güçlendirmeye hazır olduğunu ilan ediyor” ifadesini kullandı.

Bolivya’da yapılan devlet başkanlığı seçimlerini sandık çıkış anketlerine göre sosyalist aday Luis Arce kazandı.