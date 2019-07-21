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21 Temmuz 2019 - 08:31

Zarif Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü

Zarif Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü.

Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere Venezuela’nın başkenti Karakas'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkenin Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldi.

Dünyanın her bölgesinden çok sayıda üye ve gözlemci ülke ile uluslararası kuruluşu bir araya getiren Bağlantısızlar Hareketi’nin Bakanlar Toplantısı 18-21 Temmuz tarihleri arasında başkent Karakas'ta düzenleniyor.

Bu toplantı “Uluslararası hukuka saygı ile barışın genişletilmesi” başlığı altında gerçekleşecek.

Zarif, Venezula’dan sonra ikili ilişkileri görüşmek üzere Nikaragua ile Bolivya’yı ziyaret edecek.

News Code 1880023
Muhammed BURHAN

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