  1. Siyaset
10 Ağustos 2019 - 12:43

Zarif, Tahran'da Nikaragua heyetini ağırlayacak

Zarif, Tahran'da Nikaragua heyetini ağırlayacak

Resmi temaslarda bulunmak üzere ticari bir heyetin başkanlığında Tahran'a gelen Nikaragua Maliye Bakanı Ivan Acosta, bu akşam İran Dışişleri Bakanı Mhammed Cevad Zarif ile bir araya gelecek.

Resmi temaslarda bulunmak üzere ticari bir heyetin başkanlığında Tahran'a gelen Nikaragua Maliye Bakanı Ivan Acosta, bu akşam İran Dışişleri Bakanı Mhammed Cevad Zarif ile bir araya gelerek ikili ilişkileri görüşecek.

Dışişleri Bakanı Zarif geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleştirdiği Latin Amerika turu kapsamında Nikaragua'nın başkenti Managua’yı ziyaret etmişti.

Bakan Zarif, Nikaragua temasları kapsamında ülke Devlet Başkanı Daniel Ortega, Dışişleri Bakanı Denis Moncada ve Meclis Başkanı Gustavo Porras Kurts ile bir araya gelerek, ikili ilişkler başta olmak üzere gündemdeki son gelişmeleri konuşmuştu.

News Code 1880469
Ruya FEREYDUNI

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 13 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler