Suriye'den Bolivya'daki askeri darbeye kınama

Al Mayadeen kanalında yer alan habere göre, Suriye Dışişleri Bakanlığı Bolivya'daki son olaylara ilişkin bir bildiri yayınladı.
Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şam hükümeti olarak, Bolivya’daki askeri darbeyi şiddetle kınıyoruz” ifadesine yer verildi.
Açıklamada ayrıca ABD egemenliğine karşı Arap dünyası ile Latin Amerika halklarını savunan Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales’in tutumunu takdir edildi.
Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, dün ordunun çağrısı üzerine görevini bıraktığını açıklamıştı.
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