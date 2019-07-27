İran ham petrolü 5. kez Enerji Borsası'nda

İran Petrol Bakanlığı, 30 Temmuz'da 2 milyon varil ağır ham petrolü varili 58,81 dolardan Tahran Enerji Borsası'nda satışa çıkaracak.

Petrol Bakanlığı, ilk kez 28 Ekim'de borsada satışa sunulan 1 milyon varil ham petrolü, varil başına 74 dolar 85 sent üzerinden, ikinci kez 11 Kasım'da da 700 bin varil petrolü 64 dolar 97 sentten satmıştı.

İran’ın enerji borsasında satışa sunduğu petrolün daha az fiyatlarda ve küçük miktarlarda satılması ve alıcıların bilgilerinin açıklanmaması gibi konular İran borsasından petrol almanın özellikleri arasında yer almaktadır.

Petrol Bakanlığının bildirisine göre, satış işleminden sonra üç aya kadar mallar teslim edilebilir; ancak farklı destinasyonlarda teslimat, İran Ulusal Petrol Şirketi'nin onayına tabidir.