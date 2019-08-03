9 ülke İran benzini müşterisi olacak

Tahran Ticaret Odası Enerji Komisyonu Başkanı Rıza Padidar, özel sektörün isteği üzerine ülkede üretilen benzinin Tahran Enerji Borsası'nda satışa çıkalıldığını açıklayarak, 15 komşu ülkeden 9 ülkenin yüksek kalite ve rekabetçi fiyat nedeniyle İran'dan benzin almaya rağbet gösterdiğini belirtti.

"Yaptırımlar nedeniyle, benzin ticaretinde takas veya yerel para birimi kullanılacak." diyen Padidar, şunları kaydetti:

"Borsada satılan ilk benzin sevkiyatının destinasyonu Afganistan. İkinci destinayon ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY). İhracat benzini için bir sonraki hedef ülkeler de Pakistan ve Ermenistan olacaktır."

Türkiye, Azerbaycan ile IKBY’nin da İran motorinine ilgi gösterdiğini aktaran Padidar, Fars Körfezi’ne kıyısı olan bir ülkenin İran motorini ile mazotunun müşterisi olduğunu dile getirdi.