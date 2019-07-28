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28 Temmuz 2019 - 09:58

Irak'ta teöristlerin geniş çaplı saldırı planı çökertildi

Irak'ta teöristlerin geniş çaplı saldırı planı çökertildi

Irak İstihbarat ve Terörle Mücadele Birimi'nin Başkanı Ebu Ali el-Basri, ülkedeki en büyük terör saldırısını geri püskürttüklerini duyurdu.

Russia Today’in haberine göre, Irak İstihbarat ve Terörle Mücadele Birimi'nin Başkanı Ebu Ali el-Basri, Bağdat’a karşı düzenlenen en büyük terör saldırısını geri püskürttüklerini açıkladı.

“Teröristler Bağdat, bazı güney bölgeleri ile IKBY hedef almayı planlamışlar.” diyen El-Basri, Irak askeri güçlerinin ülkenin istihbarat güçleriyle birlikte teröristlere ait mevzileri tespit ederek, hedef aldıklarını bildirdi.

Iraklı yetkili bu operasyon sonucu Ninava'da160 ve Bağdat’ta 40 olmak üzere toplam 200 teröristin gözaltına alındığını belirtti.

Bu teröristlerin intihar saldırısı düzenlenlemeye çalıştığı açıklandı.

News Code 1880182
Ruya FEREYDUNI

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