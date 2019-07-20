Irak'ta DEAŞ'a karşı "Nasır İradesi" operasyonunun ikinci aşaması başladı

Sumerria News’un haberinde göre, Irak’ın üst düzey komutanlarından Abdulemir Yarullah, terör örgütü DEAŞ'a karşı “Nasır İradesi” operasyonunun ikinci aşamasının başlatıldığını duyurdu.

Abdulemir Yarullah, “Nasır İradesi” operasyonunun ilk aşamasının başarıyla tamamlanmasının ardından ikinci aşamaya girdiğini söyledi.

Iraklı komutan söz konusu operasyonun ikinci aşamasının bugün sabah saatlerinde Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Diyali, Anbar ve Salahaddin vilayetlerinde başlatıldığını açıkladı.

“Nasır İradesi” operasyonu birkaç hafta önce Irak Haşdi Şabi güçleriyle bu ülkenin ordusu tarafından Suriye ile ortak sınırlarını terör örgütü DEAŞ’tan temizlemek amacıyla başlamıştı.