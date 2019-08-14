Fars Körfezi'nin güvenliği için yabancı güçlere gerek yok

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün sabah saatlerinde gerçekleşen bakanlar kurulu toplantısında gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Ruhani, Fars Körfezi ve Umman Denizi'ndeki yeni koalisyonla ilgili öne sürülen iddiaların yapmacık olduğunu belirterek bunun prtatikte gerçekleşmeyeceğini ifade etti.

Fars Körfezi’ne kıyısı olan Arap ülkelerine seslenen Cumhurbaşkanı Ruhani, “İran İslam Cumhuriyeti, bu tarihi körfeze kıyısı olan ülkelerle birlikte, tarih boyunca yaptığı gibi güvenliğini sağlamaya hazır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fars Körfezi'nin güvenliği için hiçbir yabancı güce gerek olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

“Bölgedeki ülkeler birlik, beraberlik ve diyalog yoluyla güvenliklerini koruyabilirler. ABD'nin iddiaları ve eylemleri onlar için yararlı olmayacaktır. Tarih boyunca birbirine komşu olan bölge ülkelerinin komşuluğu devam edecek ve ayrılık ise düşmanların lehine olacaktır.”

ABD’nin Fars Körfezi’nde planladığı askeri misyona İsrail’in muhtemel katılımıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Ruhani, bu iddiayı "boş bir iddia" olarak değerlendirerek, "İsrailliler eğer başarabilseler bulundukları yerde güvenliklerini sağlasınlar! Onlar adım attıkları her yerde katliam, terör ve güvensizlik yaratıyorlar. Bölgedeki terörizm, savaşlar ve ölümlerin asıl nedeni, Siyonistler ve işgalci İsrail rejimidir." ifadelerinde bulundu.

Hasan Ruhani, İran'ın nükleer kararıyla iligli görüşmelerin devam ettiğini dile getirerek, "60 günlük sürede yapılan görüşmelerden sonuç çıkmazsa üçüncü adımımızı da atacağız." diye konuştu.