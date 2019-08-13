Ruhani: Azerbaycan ile ilişkiler daha da gelişecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde “İran ve Azerbaycan yetkililerinin çabaları sayesinde iki ülke arasındaki işbirliğinde olumlu bir gelişme görüyoruz.” dedi.

Kurban Bayramı'nı Azerbaycan halkı ile hükümetine tebrik eden Ruhani, İranlı ve Azerbaycanlı yetkililerin karşılıklı ziyaretlerinin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine yol açacağını belirterek, “Azerbaycan Cumhuriyeti her zaman İran için bir dost ve kardeş ülke olmuştur ve elbette iki ülke arasındaki bu kardeşlik daha da genişleyecektir.” ifadelerinde bulundu.

Aliyev de telefon görüşmesinde," Hiç kuşkusuz, iki ülke arasındaki ilişkiler daha da iyi olacaktır." diye konuştu.