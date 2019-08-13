Soçi'deki İran-Rusya-Azerbaycan Liderler Zirvesi ertelendi

Cumhurbaşkanlığı Bilgilendirme Ofisi Müsteşarı Perviz İsmaili, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Soçi kentinde yarın 14 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan İran-Rusya-Azerbaycan Liderler Zirvesi’nin üç ülkenin kararıyla ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

3'lü Liderler Zirvesi’nin teknik nedenlerden dolayı ertelendiğini belirten İsmaili, zirvenin daha uygun bir zamanda yapılacağını bildirdi.

Üçlü ekonomik işbirliğinin masaya yatırılıacağı zirve karşılıklı ve bölgesel görüşmelere yeni bir ivme katmayı amaçlıyor.