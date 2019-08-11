Ruhani'den Hindistan ve Pakistan'a Keşmir için itidal çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Pakistan Başbakanı İmran Han arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Parstoday’da yer alan habere göre, Ruhani, Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, İran ve Pakistan'ın dost, kardeş ve komşu ülkeler olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirtti.

İran'ın Pakistan başta olmak üzere komşu ülkelerle işbirliği ve ilişkilerini geliştirmek istediğini kaydeden Ruhani, “Bölgede tansiyon ve gerilimin önlenmesi yolunda çaba sarfediyoruz ve Müslüman Cammu Keşmir halkının yasal hak ve hukuktan yararlanmaları ve barış içinde yaşamaları gerektiği kanaatindeyiz” ifadesini kullandı.

İran'ın Hindistan ve Pakistan'ı sabırlı olmaya çağırdığını aktaran Cumhurbaşkanı Ruhani, “İki ülke Cammu Keşmir'de suçsuz sivillerin ölmemesi için çaba sarfetmelidir. Bu konunun asla askeri çözüm yolu olmadığı gibi, sadece diplomatik yöntemle çözülmesi gerekir” dedi.

Pakistan Başbakanı İmran Han da bu telefon görüşmesinde, İran-Pakistan ilişkilerinin dostane ve kardeşçe olduğunu ve ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Cammu Keşmir halkının ölüme terk edilmesinden endişe duyduklarını vurgulayan Han, “İran, bölge ve İslam dünyasında önemli ülke olarak bu sorunun çözümü yönünde olumlu rol oynayabilir” diye konuştu.