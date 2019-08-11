Ruhani, Katar Emiri ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bu görüşmede, Fars Körfezi'nin güvenliği ve istikrarının tüm kıyıdaş ülkelerin işbirliği ile sağlanabileceğine değinerek, tarihi tecrübelerin dış müdahalelerin sadece bölgede durumu daha karmaşık hale getirdiğini ve gerilimi tırmandırdığını gösterdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde güvenliğin korunmasına büyük önem verdiğini belirterek, bu güvenliğin bölge milletlerinin menfaatleri ve kalkınmasını garanti ettiğine inandığını söyledi.

Hasan Ruhani, İran'ın dost ülkelerle bölge istikrarı ve kalkınması ve barışın güçlenmesi için istişarelerini sürdürmek istediğini kaydederek, Amerikalıların yanlış yolu seçtiğini ve bu yolda kazanan tarafın olmayacağını bilmesi gerektiğini ifade etti.

Parstoday’da yer alan habere göre, Katar Emiri de görüşmede, Fars Körfezi'nde gerilimin hafifletilmesinin bölge ve dünyanın lehine olduğuna ve İran'ın bölgedeki önemli rolüne işaret ederek, Doha'nın bu gerilimi azaltmak için elinden geleni yapacağını belirtti.