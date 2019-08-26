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26 Ağustos 2019 - 10:36

İran savaş gemileri Aden Körfezi’nde

İran savaş gemileri Aden Körfezi’nde

Yerli yapım destroyer “Sahand”ın İran gemilerini koruma misyonu çerçevesinde Aden Körfezi’ne geldiği bildirildi.

İran Deniz Kuvvetlerine göre, helikopter taşıma kapasitesine sahip "Hark" ve yerli yapım destroyer "Sahand"dan oluşan 63'ncü filo grubu Yemen kıyılarındaki Aden Körfezi'ne ulaştı.

63'üncü filo grubunun uluslararası sularda ülkeye ait gemileri korumak amacıyla Aden Körfezi'ne gönderildiğini açıklayan İran Ordu Koordinatörü Tuğamiral Habibullah Seyyari, "Bu filo grubu Umman Denizi ile Aden Körfezi'nde İran gemilerine skortluk yapacak." dedi.

Cebelitarık'tan ayrılan İran tankeri “Adrian Derya 1” hakkında dün açıkalma yapan Tuğamiral Habibullah Seyyari, “Deniz Kuvvetleri ülke yetkililerinin onayıyla gerektiğinde Adrian Derya 1'i korumaya hazır.” ifadesini kullanmıştı.

İran yapımı "Sahand", helikopterler için bir iniş pisti, torpido tüpü, uçaksavar ve gemisavar, yerden yere ve yerden havaya atılan füzeler ile elektronik harp yeteneğini barındırıyor. 

News Code 1880768
Muhammed BURHAN

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