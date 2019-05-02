İran, herhangi bir tehdide karşı ayaktadır

İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari, ordunun siyasi ideolojiler kurumunda düzenlenen 1.Ulusal Eğitim ve Öğretim Toplantısı’nda 30 Nisan Ulusal Fars Körfezi Günü’ne atıfta bulunarak, “ Sömürgeci güçler, Fars Körfezi’nin uzun zamandan beri jeopolitik ve stratejik bir konumda olduğu için bu bögeye egemen olmaya çalışmıtır” dedi.

Tuğamiral Seyyari konuyla ilgili “Fars Körfezi her zaman Fars körfezi olmuş ve öyle de kalacak” diye konuştu.

Tuğamiral Seyyari “Tarih, İran’ın kahraman halkının değerlerini herhangi bir tehdide karşı korumak için ayakta durduğunu kanıtlamıştır” ifadesini kullandı.

Askeri gücü ulusal gücün en önemli unsurlarından biri olarak nitelendiren Tuğamiral Seyyari “Uluslararası sistemdeki politikacılar, müzakerelerde sıkı bir şekilde konuşmak istiyorlarsa bir şeye dayanmaları gerekiyor. Bu nedenle İran İslam Cumhuriyeti’nin askeri gücünden dolayı nükleer müzakerelerinde altı ülke bizimle müzakere yaptı” açıklamasında bulundu.

Tuğamiral Habibullah Seyyari sözlerinin devamında müzakere masasında outran politikacıların düşmanların tehditlerine karşı yeteneklerini ortaya koymaları gerektiğini vurguladı.