İran'ın askeri gücü hızla gelişiyor

İran Ordu Koordinatörü Tuğamiral Habibullah Seyyari, bugün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin İran Ordusu Hava Kuvvetleri komutanları ve personeli ile gerçekleştirdiği görüşmede yaptığı konuşmalarına atıfta bulunarak, "Ülkemizin güçlenmesi için ekonomik, toplumsal, kültürel ve askeri alanlarda daha da çaba sarfetmemiz gerekiyor" dedi.

İran'ın hiçbir ülkeye saldırmayı düşünmediğini kaydeden Tuğamiral Seyyari, "İran olarak hiçbir ülke için bir tehdit olarak sayılmıyoruz" ifadesini kullandı.

İran'ın askeri gücünün hızla geliştiğini belirten Tuğamiral Seyyari "Düşmanın ülkemize saldırmayı düşünmesini engelleyecek kadar güçlü olmalıyız" diye konuştu.

Tuğamiral Seyyari, "Düşman bizim güçlü olmamız durumunda olası saldırısına pişman edici yanıt vereceğimizi iyi biliyor" dedi.