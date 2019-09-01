Tahran Belediye Başkanı Viyana'ya gidecek

Tahran Belediye Başkanı Piruz Henaçi, önümüzdeki 3-4 Eylül tarihleri arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) tarafından düzenlenecek "Şehirler için Köprü : Şehirler arasında yeni nesil teknolojilerle bağlantı kurma" konferansına katılacak.

Piruz Henaçi'nin Avurturya ziyareti kapsamında Viyana belediye başkanı ile de bir araya gelerek karşılıklı ilişkileri görüşecek.

Tahran Belediye Başkanı ile beraberindeki heyet, Berlin belediye başkanının daveti üzerine Almanya'nın başkentine de bir günlüğüne ziyarette bulunacak.

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO), gelişmekte olan ülkelerin sınai kalkınma faaliyetlerine destek olmak amacıyla 1966’da kurulmuş, 1986’da BM’in bir uzman kuruluşu olmuştur.