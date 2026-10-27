Moskova'da İran ve Azerbaycan'dan enerji işbirliği görüşmesi

8. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu Zirvesi'ne katılmak üzere Rusya’nın başkenti Moskova'da bulunan İran Petrol Bakan Vekili Boverd, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki enerji sektöründeki işbirliğinin mevcut durumu ve gelişirme perspektifleri ele alındı.

İranlı Bakan zirve marjında Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad bin Şeride Al-Kaabi ile de görüştü.

Görüşmede, Katar ile İran arasındaki enerji ilişkileri ve bu alandaki işbirliği konuları değerlendirildi.