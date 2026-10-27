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27 Eki 2026 19:46

Moskova'da İran ve Azerbaycan'dan enerji işbirliği görüşmesi

Moskova'da İran ve Azerbaycan'dan enerji işbirliği görüşmesi

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu kapsamında İran Petrol Bakan Vekili Boverd ile Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov görüştü.

8. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu Zirvesi'ne katılmak üzere Rusya’nın başkenti Moskova'da bulunan İran Petrol Bakan Vekili Boverd, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki enerji sektöründeki işbirliğinin mevcut durumu ve gelişirme perspektifleri ele alındı.

İranlı Bakan zirve marjında Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad bin Şeride Al-Kaabi ile de görüştü.

Görüşmede, Katar ile İran arasındaki enerji ilişkileri ve bu alandaki işbirliği konuları değerlendirildi.

News ID 1939413

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