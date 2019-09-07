İran'dan Erdebil eyaletinde Azerice eğitim kararı

Erdebil milletvekili Sadif Badri, yeni öğretim yılında Erdebil eyaletindeki bazı okullarda Azeri Türkçesi eğitimi verileceğini bildirildi.

Sadif Badri, “Bu planın uygulanması Anayasa'nın 15. maddesinin gerçekleşmesi doğrultusundadır.” dedi.

Bunlara ilave olarak Badri, Azeri Türk dili ders kitapları konusunda da gerekli tedbirlerin aldındığını söyledi.

İran'da 1979'daki İslam Devrimi sonrası oluşturulan anayasanın 15'inci maddesinde, Farsça’nın ülkenin resmi dili olduğu, ancak bunun yanında diğer yerel dillerin de okutulmasında herhangi bir engel olmadığı hükmü yer alıyor.