Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nden İran'a tebrik mesajı

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi Başkanı Vasıf Talibov, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e birer mektup yollayarak, İslam Devrimi zaferinin 40. yıldönümünü kutladı.

Azerice yayınlanan Sahar TV'nin aktardığı habere göre, Vasıf Talibov’un gönderdiği mektupta şu ifadeler yer alıyor:

“İran'daki İslam Devrimi zaferinin 40. yıldönümünü içtenlikle tebrik ediyorum. Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve İran arasındaki dostane ilişkiler şu anda iyi durumdadır. Bu güçlü ve sağlam ilişkiler başarılı dış politika çalışmaları sonucu elde edilmiştir. Bir kez daha İslam Devrimi Zafer Günü vesilesiyle tebriklerimi samimiyetle sunarım.”