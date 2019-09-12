BM: Netanyahu'nun ilhak vaadi uluslararası hukukun ihlalidir

Al Nashra sitesinde yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guteres, Siyonist rejim Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Batı Şeria’nın bazı kısımlarını işgal altındaki bölgelere ilhak etme vaadına tepki gösterdi.

Guterres, Netanyahu’nun gelecek hafta genel seçimleri kazanması durumunda Batı Şeria’da yer alan Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" planının endişe verici olduğunu dile getirdi.

Guterres konuya ilişkin olarak, “Bu yasadışı bir eylem ve bölgedeki barış olasılığını ortadan kaldırır. Böyle eylemlerin uygulanması uluslararası hukukun açık ihlalidir ve bögede barışın kurulmasında yıkıcı etkisi olacaktır” dedi.

Netanyahu, 17 Eylül'de yapılacak erken seçim öncesi düzenlediği basın toplantısında, yeniden seçilmesi halinde "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceğini" dile getirmişti.

Netanyahu, 9 Nisan'daki genel seçimler öncesi de seçimi kazanıp koalisyon hükümetini kurması halinde yine aynı vaatte bulunmuştu. ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ise İsrail'in Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak etmeye "hakkı olduğunu" iddia ederek, Netanyahu'ya destek vermişti.