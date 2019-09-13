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13 Eylül 2019 - 11:18

AB ülkeleri Netanyahu'nun ilhak vaadinden endişeli

AB ülkeleri Netanyahu'nun ilhak vaadinden endişeli

Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve İspanya, Netanyahu'nın Batı Şeria, Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz'in kuzey kıyılarının muhtemel ilhakına yönelik açıklamalarından derin endişe duyduklarını belirtti.

Avrupa Birliği’nin (AB) 5 önde gelen üye ülkesi; Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve İspanya, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ilhak etme vaadine ilişkin ortak açıklama yaptı.

Ortak açıklamada, "Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve İspanya, Batı Şeria, özellikle Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz'in kuzey kıyılarının muhtemel ilhakına yönelik açıklamadan derin endişe duyuyor. Bu açıklama gerçekleşirse, uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1881127
Muhammed BURHAN

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