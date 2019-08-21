BM'den İran nükleer anlaşmasına destek

BM Haber Merkezi web sitesinde yer alan habere göre, BM Genel Sekreteri'nin Ofis Müdürü Maria Luiza Ribeiro Viotti, Ortadoğu’daki meselelerle ilgili New York’ta düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısında,“Batı Asya ülkelerinin geniş çaplı bir krizin ortaya çıkmasını engellemek için hoşgörü ile davrnmaları ve diyalog kurmaları gerekiyor” dedi.

Ortadoğu’daki durumun karmaşık olduğunu belirten Maria Luiza Ribeiro Viotti, bunu "uluslararası gerilimler ve uzun süreli krizlerin bir sonucu" olarak nitelendirdi.

Hürmüz Boğazı ve Fars Körfezi’ndeki son olaylara da dikkati çeken Viotti, BM’nin İran nükleer anlaşmasını desteklediğini söyledi.

Viotti konuya ilişkin “Nükleer anlaşma İran'ın nükleer programını ele alan ve uluslararası alanda kabul edilen tek anlaşmadır” diye konuştu.