Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya sert tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkesinde 17 Eylül'de yapılacak erken seçimde yeniden iktidara gelmesi halinde "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceği" vaadinde bulunmasına Türkiyie'den sert tepki geldi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Netanyahu’nun sözleriyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Bu utanç verici açıklama, Orta Doğu'da kalıcı barış umutlarını yok etme pahasına yaklaşan genel seçimlerde birkaç oy daha fazla kazanmaya yönelik alçakça bir girişimdir. Bu yeni oldubitti, İsrail'e ihlallerinde ve provokasyonlarında açık çek verenler için bir uyarı işareti olmalıdır. Bu, aynı zamanda, sözde Yüzyılın Anlaşması amacına giden yolda gözleri açmalıdır. Ümmetin tüm üyeleri sesli ve birlikte tepki vermiş olsaydı ABD ve İsrail'in pervasız planları, politikaları ve davranışları bu noktaya hiç gelmeyecekti. İsrail sözde ve eylemde birlik olmayışımızı yakından izliyor ve not ediyor, bizim bu zayıflığımıza oynuyor. Daha ötesi, bazı üyelerimizin sessizliği 2017'den beri sözde Yüzyılın Anlaşması kisvesi altında yürütülen yasa dışı eylemlere rıza gösterme olarak kabul ediliyor. Bu hayati toplantıdaki bakan temsili sayısı da İsrail tarafından bir başka zayıflık olarak yorumlanacaktır.



Ancak uluslararası toplumun Netanyahu'nun açıklamasına bu kez güçlü şekilde tepki vermesi bize umut vermektedir. Birçok ülke ve teşkilat böyle bir hareketin hükümsüz olacağını vurgulamıştır. Bu olumludur ama yeterli değildir. İsrail, uluslararası hukuku ihlal etmeyi sürdüremeyeceğini ve Filistinlilerin inkar edilemez haklarını gasbedemeyeceğini anlamalıdır. Bu mesaj ancak uluslararası toplum Filistin'e hukuki, diplomatik ve ekonomik destek vermek için anlamlı bir eyleme geçerse ve İsrail'in sahada gerçeklik oluşturmasına karşı çıkmasıyla etkili olabilir. Biz bunun en başta İİT üyelerinden gelmesi gerektiğine inanıyoruz. Ümmet olarak bizlerin tutarlı ve sürekli hareket etme sorumluluğumuz bulunmaktadır. Yumuşak davranmamalıyız."

Kaynak: AA