BM birçok ülkenin Suriye’ye yönelik yaptırımlarını 'sert abluka' olarak niteledi

BM Tek Taraflı Zorlayıcı Önlemlerin İnsan Hakları Üzerindeki Olumsuz Etkisi Özel Raportörü İdris Jazairy, hazırladığı son raporda birçok ülkenin Suriye’ye yönelik yaptırımlarını ‘sert abluka’ sözleriyle tanımladı.

Raporda, “Birçok ülke ve bölgesel kuruluşun Suriye Arap Cumhuriyeti’ne yönelik uygulamaya devam ettiği kapsamlı ekonomik yaptırımlar, aslında bu ülkeye sert bir abluka uygulaması teşkil eden durum olarak tanımlanabilir” ifadelerine yer verildi.

Uzmanların söz konusu yaptırımları insanlık dışı ve yıkıcı, ayrıca ‘şimdiye kadar uygulanan en karmaşık ve kapsamlı yaptırımlar rejimi’ olarak değerlendirdiğine dikkat çekilen raporda, hedeflenen finansal ve sektörel yaptırımların birleşim ve sayısının Suriye sivil halkının silahlı çatışmalar boyunca maruz kaldığı acıları daha da derinleştirdiği kaydedildi.

Rus ve İranlı şirketlerin de dahil olduğu yabancı şirketlere karşı uygulamaya konulan yaptırımlarla Suriye’ye petrol ihracatına konulan yasağın ağırlaştırılmasının ‘son yıllarda ülkedeki en ciddi benzin krizine’ yol açtığı belirtilen raporda, şöyle dendi:

“Bu tür önlemler, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin ekonomisine öldürücü etki yapıyor ve hükümeti, benzinle ilgili karne sistemi uygulamk zorunda bırakıyor. Bu durumun kurbanlarıysa sıradan Suriyeliler oluyor.”

Raporda ayrıca yaptırımların Suriyelileri hayati önem taşıyan (onkolojik vakalarda da kullanılan) tıbbi ekipmanlara ve ilaçlara erişimden de yoksun bıraktığı vurgulandı.

Kaynak: Sputnik