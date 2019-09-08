Trump'ın sözde Yüzyılın Anlaşması planına büyük darbe!

Fatemeh Salehi- Son günlerde ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'ın görevinden ayrıldığını açıkladı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yönetimimde yaklaşık 3 yıl görev yaptıktan sonra, Jason Greenblatt işinden ayrılacak ve çalışma hayatını özel sektörde sürdürecek." ifadesini kullandı.

Yüzyılın Anlaşması’nın mimarlarından ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'ın ani istifası Arap basınının köşelerinde geniş yer buldu.

Öte yandan Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, ABD'nin Batı Asya Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'ın istifasına twitter hesabı üzerinden gösterdiği tepkide, direnişin Yüzyılın Anlaşmasını sonsuza kadar toprağa gömeceğini belirtti.

Fetih Hareketi de Greenblatt'ın istifasına tepki göstererek, bunun Beyaz Saray'ın politikalarının hezimete uğradığını gösterdiğini duyurdu.

Çok sayıda Ortadoğu uzmanlarına göre, ABD'nin Batı Asya Özel Temsilcisi'nin istifa etmesi, Siyonist rejim Başbakanı Benyamin Netanyahu için büyük bir darbe sayılıyor. Çünkü planın Knesset seçimlerinden önce ilan edileceğini ve konuyu kendi yararına kullanabileceğini umuyordu.

Greenbelt'in bu ani istifası nedenleri hakkında çeşitli spekülasyonlara yol açmıştır. Hiç şüphesiz, bu istifa, Yüzyılın Anlaşması projesinin başarısızlığı ve uygulanmasının tamamen Siyonist rejimin lehine olan maddelere yönelik itirazlarla ilgisiz değildir.

Greenblatt'ın istifası diğer yandan da ABD hükümeti ve seçimide kazanmayı garanti edebilmek için Batı Şeria'daki yerleşimleri işgal topraklarına katmayı amaçlayan Netanyahu arasındaki anlaşmazlığı da gösteriyor.

ABD ile bölgedeki destekçileri özellikle Bahreyn ve Suudi Arabistan, başlangıçta Filistinlilere ve projede önemli bir yeri olan Ürdün’e rüşvet teklifinde bulunarak ikna etmeye çalıştılar. Fakat plana karşı protestolar o kadar geniş ki Filistin karşıtı maddeler göz ardı edilemez.

Bu noktaya kadar, tüm Filistinli gruplar plana karşı çıktılar ve hatta İran da dahil olmak üzere pek çok İslam ülkesi, ölü doğan sözde anlaşmanın asla uygulanmayacağını belirttiler.

Greenblatt Yüzyılın Anlaşması planının verimsizliğinin ilk kurbanı gibi görünüyor ve plan uyuglanmadığı sürece yakın gelecekte diğer Amerikan ve Siyonist yetkillerin sürpriz istifalarına tanık olacağız.

Şu anda planın tamamen ortadan kaldırıldığı söylenemese de, en önde gelen mimarlarından birinin istifası, ABD hükümetinde iç sorunlar olduğu ve projenin uygulanmasının önünde engeller olduğuna işaret ediyor.

Sözde "Yüzyılın Anlaşması" planı nedir?

ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda İsrail'in işgal topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkının lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.