İran'dan Netanyahu'nun ilhak açıklamalarına sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Batı Şeria’nın bazı kısımlarını işgal altındaki bölgelere ilhak etme kararını şiddetle kınadı.

Bazı Arap ülkelerinin İsrail’in desteğiyle Yemen’de savaş yapmasını bu rejimin kötü niyetlerini gerçekleştirmek için bir fırsat olarak nitelendiren Musevi, “Netanyahu, bir gün İran İslam Cumhuriyati’ne karşı propaganda yaymakla ve bir başka gün de Batı Şeria’nın bazı kısımlarını işgal altındaki topraklara eklemek istediğini ilan etmekle iktidarda kalmak ve saldırganlıklarına devam etmek istiyor” ifadelerinde bulundu.

Musevi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvesine değinerek, “İran İslam Cumhuriyeti, işgal rejiminin saldırganlıklarını önlemek için İslam ülkelerinin herhangi bir kolektif eylemini destekliyor” dedi.