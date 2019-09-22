İran'da askeri geçit töreni

İran'da Kutsal Savunma Haftası nedeniyle her sene 22 Eylül'de İslam Cumhuriyeti kurucusu İmam Humeyni'nin (ra) başkent Tahran'daki türbesinin önünde düzenlenen askeri geçit töreni başladı.Törene Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve üst düzey askeri yetkililer katıldı.

Dönemin Irak Baas rejimi tarafından İran'a karşı başlatılanve 8 yıl süren İran-Irak savaşının (Kutsal Savunma) başlamasının 39. yılı dolayısıyla, İran Silahlı Kuvvetleri ülkenin dört bir yanında askeri geçit töreni düzenliyor.

Kutsal Savunma Haftası'nın başladığı gün olarak bilinen 22 Eylül'de her yıl olduğu gibi İran Silahlı Kuvvetleri askeri geçit töreni düzenlemekle birlikte, askeri ve savunma alanında en yeni kazanımlarını görücüye çıkaracak.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bu törende bir konuşma yapacak.