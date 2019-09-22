İran'da Kutsal Savunma Haftası dolayısıyla başkent Tahran yakınındaki İmam Humeyni (ra) türbesinin önünde kara, deniz, hava ve özel birliklere bağlı askerler geçit töreni düzenledi. Törene, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de katıldı.

Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ruhani, İran Silahlı Kuvvetleri'nin çalışmalarını ve sağladıkları katkılarını takdir ederek, “İran kuvvetleri gittikleri her yerde halka güvenlik sağlamıştır. Irak, Suriye, Filistin ve Lübnan halkının yanında durarak onlara güvenlik getirdiler. Bu bölgeden vahşi teröristleri ortadan kaldırdılar.” dedi.

Ruhani, ABD başta olmak üzere istikbar güçlerinin her zaman bölgede güvensizlik ve sorun yaratarak bölge kaynaklarını yağmalmaya çalıştığını hatırlattı.

Bölge devletlerine hitap eden Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Tüm komşularımıza dostluk elini uzatıyor ve hatta bazı komşu ülkelerin hatalarını görmezden gelmeye hazırız." dedi.

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