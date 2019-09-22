İran filmi, İngiltere Festivalinin en iyi film ödülünü aldı

"13 Numaralı Oda" Raleigh Film and Art Festivline giriş izini aldı.

Gazel Rehaverd ve Ferşad bu filmde rol oynadı.

İngiltere Lift Off Golbal Networ Festivali 13-20 Eylül tarihleri arasında İngiltere’de düzenlendi.

İranlı yönetmen ve yapımcı Kesra Tirseher’in yönettiği bu film, onun sözleriyle ilgili olan bir yazar hakkındadır ve kendisini hikayesinin karakterlerine yerleştiriyor.

İran filmi "13 Numaralı Oda" New York Film Academy Festivali'nde de 31 Ocak 2020 tarihinde vizyona girecek.

Bu film ayrıca First-time Filmmaker Festivalinde gösterilecek.