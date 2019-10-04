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4 Ekim 2019 - 12:29

UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları tamamlandı. 24 maçta 59 gol atıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Temsilcilerimizden Medipol Başakşehir, Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımıyla 1-1 berabere kalırken; Beşiktaş, İngiltere'nin Wolverhampton ekibine 1-0 mağlup oldu. Trabzonspor ise İsviçre temsilcisi Basel ile 2-2 berabere kaldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun ikinci haftası A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K ve L gruplarında oynanan 24 karşılaşma ile tamamlandı.

Temsilcilerimizden kazanan yok

Temsilcilerimizden Medipol Başakşehir, J Grubu'nda Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımını ağırladı. Edin Visca'nın 55. dakikada attığı golle öne geçen Medipol Başakşehir, 90+1. dakikada Patrick Herrmann'ın golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Grubun diğer mücadelesinde de Wolfsberger ile Roma 1-1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

K Grubu'nda bulunan temsilcimiz Beşiktaş, İngiltere'nin Wolverhampton ekibine 90+3. dakikada Willy Boly'nin attığı golle 1-0 mağlup oldu. Gruptaki diğer maçta ise Braga ile Slovan Bratislava 2-2 berabere kaldı.

C Grubu'nda yer alan temsilcimiz Trabzonspor ise sahasında İsviçre'nin Basel takımını ağırladı. Silvan Widmer'in 20. dakikadaki golüne bordo-mavili ekip altı dakika sonra Abdulkadir Parmak ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 berabere sona erdi. 78. dakikada Jose Sosa'nın attığı golle 2-1 öne geçen Trabzonspor, 80. dakikada Noah Okafor'un golüne engel olamadı ve karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

Gruptaki diğer maçta ise Getafe, deplasmanda Krasnodar'ı 2-1 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının ikinci haftasında alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Sevilla (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0

Dudelange (Lüksemburg) - Karabağ (Azerbaycan): 1-4

B Grubu:

Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka): 1-1

Lugano (İsviçre) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 0-0

C Grubu:

Trabzonspor (Türkiye) - Basel (İsviçre): 2-2

Krasnodar (Rusya) - Getafe (İspanya): 1-2

D Grubu:

Sporting Lizbon (Portekiz) - LASK (Avusturya): 2-1

Rosenborg (Norveç) - PSV (Hollanda): 1-4

E Grubu:

Celtic (İskoçya) - Cluj (Romanya): 2-0

Lazio (İtalya) - Rennes (Fransa): 2-1

F Grubu:

Arsenal (İngiltere) - Standard Liege (Belçika): 4-0

Vitoria (Portekiz) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-1

G Grubu:

Young Boys (İsviçre) - Rangers (İskoçya): 2-1

Feyenoord (Hollanda) - Porto (Portekiz): 2-0

H Grubu:

CSKA Moskova (Rusya) - Espanyol (İspanya): 0-2

Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-3

I Grubu:

Saint-Etienne (Fransa) - Wolfsburg (Almanya): 1-1

Olexandriya (Ukrayna) - Gent (Belçika): 1-1

J Grubu:

Medipol Başakşehir (Türkiye) - Borussia Mönchengladbach (Almanya): 1-1

Wolfsberger (Avusturya) - Roma (İtalya): 1-1

K Grubu:

Beşiktaş (Türkiye) - Wolverhampton (İngiltere): 0-1

Braga (Portekiz) - Slovan Bratislava (Slovakya): 2-2

L Grubu:

Astana (Kazakistan) - Partizan (Sırbistan): 1-2

AZ Alkmaar (Hollanda) - Manchester United (İngiltere): 0-0

Kaynak: AA

News Code 1881586
Azar MAHDAVAN

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