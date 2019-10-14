Türkiye Fransa ile liderlik maçında

Saint-Denis kentindeki Stade de France'ta oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Brych düdük çalacak. Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Marco Fritz olacak.

Türkiye Milli takımda, kaburgasında kırık tespit edilen kaptan Emre Belözoğlu bu mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir, Kaan Ayhan, Efecan Karaca ve Abdulkadir Parmak'ın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Kaynak: TRT Spor