Dayatılan sorunların üstesinden gelinecek

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah İmami Kaşani'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Ayetullah Kaşani, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Ayetullah Kaşani, Dünya Kudüs Günü'nde ülkede yapılan geniş kapsamlı gösterilere yoğun katılımdan dolayı İran halkına teşekkür etti.

İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Humeyni'nin (r.a) 30. vefat yıldönümü törenindeki İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin konuşmasına değinen Ayetullah Kaşani, “İslam Devrimi Lideri’nin direnişle ilgili ifade ettiği sözler İmam Humeyni'nin (r.a) belirlediği yolla aynı.” dedi.

Ayetullah Kaşani, sözlerine şöyle devam etti:

"İmam Humeyni (r.a) düşmanın bize getirdiği tüm sorunlar ve sıkıntıların bir gün biteceğini söylemişti. Allah’ın yardımıyla günümüzde düşmanın dayattığı sorunların üstesinden gelinecek."

İranlı yatırımcılar ve iş adamlarına hitap eden Ayetullah İmami Kaşani, onlara paralarını yurt dışına göndermemelerini ve ülkede yatırm yapmalarını tavsiye etti.

Ayetullah İmami Kaşani ayrıca Maliye Bakanlığının vergi meseleleri hakkında gerekli tedbirler alması gerektiğini vurguladı.

Ayetullah Kaşani sözlerinin bir kısmında da ,"Bütün millet, yetkililer ve çeşitli düşüncelere sahip olan siyasi gruplar Devrim Lideri’ne uymalı. Böylece tüm dünya İran’dan tek bir ses yükseldiğine tanık olabilir." diye konuştu.