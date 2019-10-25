İran diğer ülkelerle ilişkilerde gerginlikten yana değil

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccet-ül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabifard’ın imamlığında eda edildi. Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, İran’ın diğer ülkelerle ilişkilerde gerginlikten kaçınma politikasını izlediğini belirterek, “İran milleti ve siyasi gruplar tarafından desteklenen İran İslam Cumhuriyeti'nin stratejisi, uluslararası toplumla yapıcı bir münasebet kurmayı amaçlıyor.” dedi.

İran’ın takdire şayan savunma gücüyle birlikte İslami Direniş Cephesi ve İran’daki ulusal birliğin ABD’nin ülkeye saldırmasına büyük engel olduğunu ifade ederek, İran'ın bu gücünün İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Humeyni (ra) ile İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanaei’nin politik düşüncelerine dayandığını hatırlattı.

“İslam Devrimi’nin başlamasından bu yana ABD ve Siyonist rejimin stratejisi İslam Devrimi ile süregelen çatışma planı olmuştur.” diyen Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, ABD Başbakanı Donald Trump’ın halen bu politikayı uluslararası topluma karşı izlediğini aktardı.