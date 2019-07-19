İran, İngiltere'yi BM'ye şikayet etmeli

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah İmami Kaşani'nin imamlığında eda edildi. Tahran Cuma Namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah İmami Kaşani, gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Avrupa ile ABD'nin nükleer anlaşma tutumunu eleştiren Ayetullah İmami Kaşani, "Avrupa tarafları hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmemiştir. Washington yönetimi de vaatlerini yerine getirmemekle Amerikan halkını rezil etmiştir. Amerika hiçbir zaman bu denli rezil rüsva ve başarısızlıkla yüz yüze kalmamıştı." dedi.

Ayetullah İmami Kaşani, İran'ın bunun için nükleer anlaşmadaki tahaütlerini azaltma kararı aldığını anlatarak, Tahran'ın bu yönde ABD ile Avrupa'ya 60 günlük süre tanıdığını kaydetti.

İran petrol tankerine Cebelitarık Boğazı'nda İngiltere tarafından el konulmasına tepki gösteren Ayetullah İmami Kaşani, İran’ın İngiltere'yi BM'ye şikayet etmesi gerektiğini belirterek, tanker sahiplerinin de şikayet için Avrupa Adalet Mahkemesi’ne başvruması gerektiğini söyledi.