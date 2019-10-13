Yemen'den Türkiye'ye operasyonu durdurma çağrısı

Al Mayadeen kanalında yer alan habere göre, Yemen Milli Kurtuluş Hükümeti Meclisi, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı askeri operasyonunu durdurma çağrısında bulundu.
Yemen meclisi Türkiye’nin Suriye topraklarındaki askeri operasyonunu bağımsız bir Arap ülkesinin egemenliğinin “ihlali” olarak nitelendirdi.
Yemen milletvekilleri ilaveten Suudi Arabistan’ın ülkelerine yönelik saldırılarına tepki göstererek, bu ülkenin Yemen’e saldırıp çocuklar ve sivillere karşı cinayet işlediğini belirtti.
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