Türk güçleri uluslararası sınırlara geri dönmeli

İran Yargı Erki Başkanı Ayetullah Reisi, Türkiye’nin Fırat'ın doğusunda yaptığı harekatı değerlendirerek, “Bu adım bölgedeki Müslüman halklar için üzücü bir durumdur. Türkiye’nin Suriye topraklarına girişinin kimsenin gözünden kaçmayan sonuçları var. Bu harekat sonucu soğuk kış mevsimi eşiğinde en az 400 bin kişi evlerinden olacak. Dolayısıyla bunu kimse olumlu karşılamaz.” dedi.

Türkiye’nin yaptığı harekat sonucu Amerikan ile Siyonistlerin kurduğu terör örügütü DEAŞ’ın yeniden canlanabileceğini aktaran Reisi, “Bunun en kötü sonucu ise Kürtleri, Türkler ve Arapların ölmesidir. Umarım Türkiye bir an evvel uluslararası sınırlara geri dönüp bu duruma son verir.” açıklamasında bulundu.