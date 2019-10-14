Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi 7. Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Şam yönetimiyle çatı yapısını Kürt YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) anlaştığı yönündeki iddialara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birçok dedikodu var. Şu an itibarıyla Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benziyor. Münbiç konusunda ise şu anda biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız." ifadelerini kullandı.

Yabancı basının harekat ile ilgili manipülasyon yaptığı iddiasına ilişkin Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Her zaman bunların taktiği budur. Şu anda da yine aynı taktiği uyguluyorlar. Onlar kendi maharetlerini sergileyecekler, sahtekarlıklarını yapacaklar, biz ise doğruyu anlatmaya gayret edeceğiz. Bunlar bizi yıldırmasın."

"Siz müttefikinizin yanında mı teröristlerin yanında mı yer alacaksınız"

Erdoğan, "Siz bir NATO üyesi müttefikinizin yanında mı yer alacaksınız, bu teröristlerin yanında mı yer alacaksınız? Tabii cevap veremiyorlar." diye konuştu.

Türkiye'nin karşında bir terör örgütü olduğunu belirten Erdoğan, şu ifadelerini kullandı:

"Biz devletiz. Karşımızda bir terör örgütü var. Dolayısıyla terör örgütüyle savaş olmaz, mücadele olur."

Erdoğan, NATO'nun harekat ile ilgili duruşuna ilişkin, şunları kaydetti:

"(NATO Genel Sekreteri Stoltenberg) Onun duruşu çok çok farklı ama üye ülkelerin bir kısmının duruşu farklı."

Kaynak: Euronews